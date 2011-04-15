Совет правления китайско-российского предприятия "И-ХА" утвердил годовую отчётность

Совет правления китайско-российского предприятия "И-ХА" 17 октября 2017 года утвердил годовую отчётность компании за 2015-2016 годы. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром спецгазавтотранса" (входит в группу "Газпром"), которое представляет российскую сторону в СП.



На заседании Совета правления были рассмотрены также следующие вопросы: утверждение отчёта генерального директора СП "И-ХА" за 2015-2016 годы и утверждение распределения прибыли по итогам деятельности совместного предприятия.



Обсуждался вопрос о перспективах участия предприятия "И-ХА" в инвестиционных проектах по строительству автомобильных дорог на территории Российской Федерации, в том числе на территории Удмуртской Республики. Китайская сторона высказала большую заинтересованность в участии в этих проектах. Для более детального обсуждения сотрудничества в области дорожного строительства запланирована встреча китайской делегации с представителями правительства Удмуртской Республики.



ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - дочернее общество ПАО "Газпром" (доля участия 51%). Компания входит в число ведущих подрядно-строительных компаний нефтегазовой отрасли. Ключевые направления деятельности компании - строительство и капитальный ремонт (реконструкция) линейной части магистральных трубопроводов, инженерная подготовка объектов нефтяных и газовых месторождений, строительство наземных (площадочных) объектов нефтегазового комплекса, оказание транспортных услуг автомобильным и водным транспортом, ремонт и обслуживание дорожно-строительной и специальной техники. Общество обладает разветвленной сетью филиалов и производственных участков. Основные работы ведет в регионах Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Коллектив насчитывает 4 тыс. чел. Главный офис находится в г. Ижевске.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 18.10.2017