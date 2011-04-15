Промсвязьбанк запустил бесконтактные платежи через Apple Pay для корпоративных карт. Об этом говорится в сообщении банка.



Держателям корпоративных карт Mastercard Промсвязьбанка стала доступна бесконтактная технология мгновенной оплаты Apple Pay.



Корпоративные карты ПСБ позволяют оплачивать представительские, командировочные и прочие расходы, в том числе, платежи в интернете, и многое другое. Оформить такую карту можно дистанционно в интернет-банке ПСБ для юридических лиц.



Технология Apple Pay была запущена для клиентов-физлиц, владельцев карт Mastercard в июле 2017.



Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно смартфоном iPhone 6 и более новыми моделями, а также iPhone SE и Apple Watch. Также Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В."



Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО в I квартале 2017 года составила 490 млн руб.; операционные доходы банка - 11.448 млрд руб.; прибыль до налогообложения - 636 млн руб.





"AK&M" от 18.10.2017