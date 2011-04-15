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18/10/2017
15:20

Промсвязьбанк запустил бесконтактные платежи через Apple Pay для корпоративных карт

Промсвязьбанк запустил бесконтактные платежи через Apple Pay для корпоративных карт. Об этом говорится в сообщении банка.

Держателям корпоративных карт Mastercard Промсвязьбанка стала доступна бесконтактная технология мгновенной оплаты Apple Pay.

Корпоративные карты ПСБ позволяют оплачивать представительские, командировочные и прочие расходы, в том числе, платежи в интернете, и многое другое. Оформить такую карту можно дистанционно в интернет-банке ПСБ для юридических лиц.

Технология Apple Pay была запущена для клиентов-физлиц, владельцев карт Mastercard в июле 2017.

Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно смартфоном iPhone 6 и более новыми моделями, а также iPhone SE и Apple Watch. Также Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В."

Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО в I квартале 2017 года составила 490 млн руб.; операционные доходы банка - 11.448 млрд руб.; прибыль до налогообложения - 636 млн руб.


"AK&M" от 18.10.2017
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