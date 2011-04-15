Группа НМТП успешно оспорила предписание ФАС в суде второй инстанции

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 октября оставил в силе решение суда первой инстанции в процессе между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по спору о тарифах. Об этом сообщает пресс-служба группы НМТП.



Ранее, 21 июля, Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление НМТП и признать недействительным решение и предписание ФАС от 30 марта 2017 года о признании компании виновной в нарушении закона "О защите конкуренции" и установлении монопольно высокой цены на услуги по перевалке химических и минеральных удобрений, цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, а также частично чёрных металлов и контейнеров.



Судом также признаны недействительными предписания ФАС от 22 марта 2017 года об отмене действующих тарифов на перевалку вышеуказанных категорий грузов и о перечислении в бюджет РФ дохода от монополистической деятельности.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Чистая прибыль группы НМТП за первое полугодие 2017 года по МСФО снизилась на 44.22% до 14.265 млрд руб. с 25.573 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка сократилась на 16.18% до 26.028 млрд руб. с 31.052 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 25.72% до 16.691 млрд руб. с 22.47 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 44.2% до 17.76 млрд руб. с 31.827 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 7.6% до $330.467 млн с $357.812 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НМТП по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 16.04% до 18.65 млрд руб. с 22.212 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка сократилась на 13.63% до 12.431 млрд руб. с 14.392 млрд руб., прибыль от продаж - на 21.92% до 8.719 млрд руб. с 11.167 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 21.02% до 20.505 млрд руб. с 25.963 млрд руб.



"AK&M" от 18.10.2017