Инфляция в РФ с 10 по 16 октября была нулевой, с начала года составила 1.7%, Росстат

Инфляция в РФ с 10 по 16 октября была нулевой, с начала года составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 1.9%, молоко стерилизованное, сметана и сыры - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.3%, крупу гречневую - на 0.6%, чай, пшено и муку - на 0.2-0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.5%, в том числе на огурцы и помидоры - 15.3% и 11.2% соответственно. При этом капуста белокочанная, лук, морковь и яблоки стали дешевле на 1-1.8%, картофель - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.2%.





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