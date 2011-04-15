Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/10/2017
16:47

Инфляция в РФ с 10 по 16 октября была нулевой, с начала года составила 1.7%, Росстат

Инфляция в РФ с 10 по 16 октября была нулевой, с начала года составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 1.9%, молоко стерилизованное, сметана и сыры - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.3%, крупу гречневую - на 0.6%, чай, пшено и муку - на 0.2-0.3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.5%, в том числе на огурцы и помидоры - 15.3% и 11.2% соответственно. При этом капуста белокочанная, лук, морковь и яблоки стали дешевле на 1-1.8%, картофель - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.2%.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100