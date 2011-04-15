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18/10/2017
18:18

Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал в размере 35.61 руб. на акцию

Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III квартал 2017 года в размере 35.61 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Собрание акционеров, на котором будет утверждена выплата дивидендов, назначено на 24 ноября. Реестр закроется 30 октября.

ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.

В 2016 году выручка компании составила $5.916 млн, EBITDA достигла $1.911 млн В 2016 году было произведено 11.6 млн т стали.



"AK&M" от 18.10.2017
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