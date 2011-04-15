Чистая прибыль "Северстали" в III квартале выросла до $297 млн

Чистая прибыль группы "Северсталь" по итогам III квартала 2017 года выросла на 118.4% в сравнении со II кварталом и составила $297 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка группы за аналогичный период выросла на 2.1% до $1.97 млрд.



Показатель EBITDA снизился на 2.1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил $616 млн из-за того, что увеличение выручки было отчасти нивелировано ростом операционных затрат.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.



В 2016 году выручка компании составила $5.916 млн, EBITDA достигла $1.911 млн В 2016 году было произведено 11.6 млн т стали.





"AK&M" от 18.10.2017