Роснефть заключит контракт с ЯЖДК на сумму 2.469 млрд руб.

Роснефть заключит контракт с АО "Ямальская железнодорожная компания" (ЯЖДК) на сумму 2.469 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы Роснефти, размещённые на портале госзакупок.



В соответствии с документом, ЯЖДК окажет АО "РН-Транс" услуги при перевозке 5.332 млн т грузов железнодорожным транспортом. Срок оказаний услуг: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.



Сумма сделки в денежном выражании 2.469 млрд руб.

АО "РН-Транс" — дочернее общество ПАО "НК "Роснефть" со 100%-ным долевым участием. АО "РН-Транс" является грузоотправителем/грузополучателем на пунктах отгрузки компании и генеральным экспедитором по перевозке грузов компании по железной дороге.



Компания имеет 12 филиалов и представительств на территории России и два иностранных дочерних общества, обеспечивающих доставку нефти и нефтепродуктов потребителям по железной дороге. Штатная численность составляет около 2000 сотрудников.



АО "РН-Транс" осуществляет отгрузку нефти и нефтепродуктов с 42 пунктов налива. Грузы Компании доставляются на 1 100 станции в России и ближнем зарубежье.



АО "ЯЖДК" — российская железнодорожная компания, созданная в 2003 году администрациями ЯНАО, Свердловской железной дорогой и ОАО "Севтюменьтранспуть".



Основное направление деятельности — эксплуатация линий Коротчаево — Новый Уренгой — Надым.



"AK&M" от 18.10.2017