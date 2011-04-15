VEON анонсирует партнёрство с Deezer в России

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявило о партнёрстве с Deezer. Об этом говорится в сообщении компании.



На российском рынке специальные предложения и сервисы от Deezer получат пользователи интернет-платформы VEON.



Пользователи VEON в России уже сейчас могут подписаться на канал Deezer в приложении и получить подписку Premium + на 3 месяца бесплатного прослушивания любимой музыки. Это лишь первый шаг партнёрства, заключенного в июле 2017 года, для предоставления пользователям VEON возможностей развлечения внутри платформы.



VEON объединяет функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнёрскими предложениями, акциями и скидками, а также функции личного кабинета для абонентов "Билайн". Пользователям VEON доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые максимально соответствуют их интересам.



Deezer - это 43 млн песен и 12 млн активных пользователей по всему миру. Он доступен в 185 странах и предоставляет доступ к самой большой музыкальной библиотеке на любом устройстве. Deezer - единственный музыкальный стриминговый сервис с уникальной интеллектуальной системой Flow, которая создает бесконечный плейлист из ваших любимых треков и новых рекомендаций. Интуитивно понятный интерфейс и собственный алгоритм созданы людьми, которые любят музыку. Это единственное место, где вы сможете слушать всю вашу музыку, узнавая новые композиции, которые вам понравятся. Deezer доступен на всех устройствах, включая смартфон, планшет, ПК, smart TV, аудиосистему дома и в автомобиле. Компания Deezer основана в 2007 году. Головной офис находится в Париже; офисы располагаются в Лондоне, Берлине, Майами, Москве и других городах мира. Музыкальный сервис Deezer доступен для скачивания в виде приложения для устройств на базе IOS, Android и Windows и на сайте deezer.com.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. Компания входит в группу VimpelCom Ltd. Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "ВымпелКом" по РСБУ за I квартал 2017 года упала на 12% до 10.896 млрд руб. с 12.401 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.84% до 64.484 млрд руб. с 65.692 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 15% до 22.878 млрд руб. с 19.836 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 8.6% до 40.944 млрд руб. с 37.679 млрд руб.



"AK&M" от 18.10.2017