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18/10/2017
18:18

Российский экспортный центр и Unilever заключили соглашение о сотрудничестве

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Unilever подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на наращивание экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью под российскими торговыми марками Unilever, в том числе по каналам электронной торговли. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам прошлого года, российский экспорт пищевой продукции (в том числе чая и мороженого), косметической продукции и бытовой химии Unilever в страны дальнего и ближнего зарубежья (включая Австралию, Европейский Союз, Латинскую Америку и США) составил 4.5 млрд руб. Российские подразделения Unilever рассчитывают до конца следующего года увеличить объемы экспорта в полтора раза, главным образом, за счёт продвижения по каналам электронной торговли своих популярных российских брендов косметической продукции ("Чистая Линия", "Черный Жемчуг", "Бархатные ручки") и сибирского мороженого "Золотой стандарт".

Сотрудничество РЭЦ и Unilever будет включать в себя совместную аналитическую работу в сфере экспортной деятельности, при этом специалисты Unilever смогут принимать участие в обучающих семинарах и тренингах, организуемых Российским экспортным центром для компаний-экспортеров в области ВЭД и интернет-торговли.

Компания Unilever является поставщиком потребительских товаров повседневного спроса, работающая более чем в 100 странах и поставляющий свою продукцию в 190 стран мира. В компании 173 тыс. сотрудников. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие бренды, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. Выручка Unilever за 216 год сократилась на 1% до 52.7 млрд евро, операционный доход - на 3.8% до 7.8 млрд евро.




"AK&M" от 18.10.2017
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