Дайджест газеты "Ведомости" от 19 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 октября 2017 года.





КСЕНИЯ СОБЧАК ПРОТИВ



Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в 2018 г.



Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в 2018 г. Об этом говорится в ее письме, которое телеведущая направила в редакцию "Ведомостей". Ранее "Ведомости" со ссылкой на несколько источников сообщали, что в выборах в следующем году может принять участие женщина. Источник, близкий к администрации президента, называл Собчак "идеальным кандидатом".



"Ведомости" публикуют полную версию письма Ксении Собчак (в авторской редакции). Почему ее участие в выборах сделает кампанию ярче, но может добавить проблем Кремлю, читайте на сайте и в свежем номере.





ТРАМП НЕ ИСПУГАЛ КАСПЕРСКОГО



Запрет на использование программ "Лаборатории Касперского" в американских госструктурах не обрушит ее бизнес: в 2016 г. она заработала на поставках в госорганы США лишь $300 000.



"Лаборатория Касперского" продает программные продукты в США не напрямую, а через партнеров, сообщил "Ведомостям" представитель компании. В прошлом году она продала американским госструктурам продуктов примерно на $300 000, причем среди заказчиков не было ни одной военной организации, добавил он. Всего компания в прошлом году заработала $644 млн.



О том, что США подозревают "Лабораторию Касперского" в связях с российскими спецслужбами, впервые стало известно весной. В мае на открытых слушаниях в сенате шести руководителям американских силовых ведомств был задан вопрос, допустимо ли использование в сетях этих ведомств продуктов "Лаборатории Касперского". Руководители единодушно дали отрицательный ответ.





$150 НА СПОР С ЦЕНТРОБАНКОМ



Если ЦБ, как обещал, спишет евробонды "ФК Открытие", ему предстоит разбирательство в лондонском арбитраже: недовольные инвесторы банка собрали необходимые 25% бумаг.



Держатели субординированных евробондов "ФК Открытие" с погашением в 2019 г. готовы оспаривать обещанное Центробанком списание бумаг в лондонском арбитраже (LCIA) - им удалось консолидировать более четверти выпуска: почти $150 млн из $500 млн, рассказали два держателя этих бумаг. Инвесторы обратились к юристам после заявлений ЦБ, что все субординированные долги санируемых банков будут списаны, даже те, условия которых такого не предусматривали.



Позиция регулятора не изменилась, заявил вчера "Ведомостям" представитель Центробанка.



Коалиция объединяется вокруг Baker McKenzie, сейчас в ней состоят держатели бумаг на $145-148 млн, рассказал один из собеседников "Ведомостей". Крупнейший из них - клиент "Сбербанк Private Banking", владеющий бумагами на $100 млн, знает другой.





ПОЛЬША ИЩЕТ УПРАВУ НА "ГАЗПРОМ"



Над проектом "Газпрома" "Северный поток - 2" вновь нависла угроза. Польша нашла основания требовать отстранить компанию от управления трубой и качать чужой газ.



Министерство иностранных дел Польши подготовило юридическое заключение о регулировании морской части газопровода "Северный поток - 2". 12 октября документ ("Ведомости" ознакомились с ним) был передан представителям Еврокомиссии.



Польша считает, что морская часть "Северного потока - 2" подпадает под регулирование Третьего энергопакета. Территориальные воды стран - участниц ЕС - Дании и Германии, через которые пройдет труба, являются "внутренней частью территории Евросоюза", говорится в заключении МИД Польши. Часть газопровода также будет проложена в исключительной экономической зоне Финляндии и Швеции. Но выдача разрешения на строительство трубы накладывает на страну "обязательства по применению всех соответствующих норм законодательства ЕС".





ПРОПИСКА, ДЕЛЕННАЯ НАДВОЕ



Пора реформировать институт прописки.

Практически при любом взаимодействии с государственными учреждениями и органами государственной или муниципальной власти гражданин обязан предъявлять документы, подтверждающие его постоянную или временную регистрацию по месту жительства. Эти документы понадобятся для того, чтобы получить ИНН, зарегистрировать ИП, устроиться на работу, получить социальные пособия и компенсации, встать в очередь на детский сад и записать ребенка в школу, открывать счета в некоторых банках, проголосовать и получить водительские права.С 1995 г. прописка носит уведомительный характер, но такое уведомление является обязанностью, так как многие услуги, предоставляемые государством, так или иначе привязаны к территории. Более того, "простой уведомительный характер" прописки на самом деле требует подтверждения привязки человека к определенному адресу.





ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА НЕ ИНТЕРЕСНА



Россиян все меньше привлекает интересная работа и все больше - денежная.



Еще год назад 40% соискателей стимулировали к работе масштабные задачи, предлагаемые работодателями. В этом году доля таких кандидатов сократилась до 32%, согласно опросу Kelly Services. Зато на 8 п. п. увеличилась доля людей, для которых важнее всего зарплата, - с 64% в 2016 г. до 72%.



Кандидатов все меньше волнует интересная работа, потому что экономика стагнирует, компании не развиваются и им не очень нужны инновации.



64% респондентов считают важной составляющей соцпакета, который предлагают им работодатели, ДМС. 46% респондентов готовы мириться с рутинной работой, если их устраивает зарплата. 40% опрошенных готовы к регулярным переработкам, а 30% - к отсутствию карьерного роста.





ШТРАФ В 500 000 РУБ. РИСКУЕТ ЗАПЛАТИТЬ КОМПАНИЯ, НАНЯВ БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА





Какие ошибки допускают компании, нанимая бывших госслужащих? Любая частная компания уверена: ее не коснется закон "О противодействии коррупции". Принимая на работу сотрудника, менеджеры по персоналу опираются на Трудовой кодекс (ТК) и не задумываются о возможном нарушении антикоррупционных требований. А такое может произойти. Недавно наш клиент получил запрос из прокуратуры. Причина обращения - компания не сообщила о принятии на работу бывшего государственного служащего. И это очень серьезное нарушение.n Статья 64.1 ТК гласит, что при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим компания обязана в течение 10 дней известить об этом бывшего работодателя (государственную организацию). Это должно быть официальное уведомление на бланке организации с печатью и подписью руководителя. В документе необходимо указать все детали: от фамилии до круга обязанностей и номера приказа о приеме на работу.





"МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ ГОСУДАРСТВО ТИПА "ЗДЕСЬ ПОМОГУТ"



Как Себастьян Курц пробивался к посту канцлера Австрии.

У 31-летнего Себастьяна Курца широкая мальчишечья улыбка, тщательно пригнанные пиджаки (во время избирательной кампании Курц терялся в толпе сторонников, надевая "униформу" - бирюзовую куртку, но накидывал ее прямо на пиджак), приглаженные гелем и зачесанные назад волосы. Курц кажется всегда в хорошем расположении духа и вид у него такой, будто только что из душа. Он уделяет пристальное внимание любому, с кем заговаривает, подается вперед, погружается в слух и создает впечатление, что собеседник ему крайне важно. Он может поинтересоваться у журналиста, не принести ли стакан воды. Летает, кстати, в эконом-классе даже через океан, на генассамблею ООН в США, хотя ему оплатили бы перелет бизнес-классом.



Политикой он заинтересовался еще десятилетним мальчишкой.



ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПРОСЯТ ПОМОЩИ



Автоконцерны просят на 2 года продлить нулевые ввозные ставки для легковых электромобилей. Против этого ранее выступили Минпромторг и ФАС, но окончательного решения пока нет.



Ассоциациия европейского бизнеса (АЕБ) предложила российским властям продлить нулевые ввозные пошлины на легковые автомобили на 2 года. Это следует из письма ассоциации на имя заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича и министра экономического развития Максима Орешкина, направленного в конце августа 2017 г. ("Ведомости" ознакомились с его копией). Нулевые ставки действовали в России (и других странах ЕАЭС) год, до 31 августа 2017 г. и сейчас составляют 15%. Льготный режим также применялся в 2014-2015 гг. С просьбой продлить нулевые пошлины на 2 года в Минэкономразвития также обратился петербургский автозавод "Ниссан мэнуфэкчуринг рус" - соответствующее письмо на имя директора департамента министерства Виталия Гудина выслано в октябре ("Ведомости" ознакомились с копией).



В письмах АЕБ и "Ниссан мэнуфэкчуринг рус" поясняется, что сохрание нулевой пошлины удешевит машины и будет способствовать формированию пока мизерного рынка электромобилей. В России эксплуатируется около 1160 электромобилей, по данным "Автостата". В 2016 г. было зарегистрировано 74 новых машин, в январе-сентябре 2017 г. - 66 шт.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 19.10.2017