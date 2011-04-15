В Калужской области ведётся строительство 40 газопроводов

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатора Калужской области Анатолий Артамонов



обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. Особое внимание уделено работе по газификации области, говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что в 2002-2016 годах Газпром направил на эти цели 8.3 млрд руб., построено 102 газопровода суммарной протяжённостью около 1340 км. В результате уровень газификации региона увеличен с 62.9% до 89.5% (в среднем по России — 67.2%).



В 2017 году инвестиции компании в газификацию Калужской области составляют 700 млн руб. По итогам года планируется завершить строительно-монтажные работы на 18 газопроводах — в Дзержинском, Думиничском, Износковском, Малоярославецком, Мещовском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском районах. Начато строительство еще 22 газопроводов, ведётся проектирование 18 газопроводов.



На встрече была отмечена важность своевременного выполнения правительством области обязательств по подготовке потребителей к приёму газа от уже построенных компанией объектов. В частности, пока не подключены к распределительным сетям около 4.1 тыс. домовладений, не переведены на газ 19 котельных.



Отдельное внимание стороны уделили перспективам расширения использования высокотехнологичной продукции организаций Калужской области в интересах Газпрома. Принято решение о детальной проработке этого вопроса.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.







"AK&M" от 18.10.2017