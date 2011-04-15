Повтор! Портфель привлечённых средств населения Группой ВТБ превысил 3 трлн руб.

Группа ВТБ по итогам за три квартала 2017 года обеспечила более 60% прироста всего рынка привлечённых средств населения, увеличив свою долю до 12.2%. Об этом говорится в сообщении банка.



Портфель привлечённых средств физлиц Группы ВТБ на 1 октября превысил 3 трлн руб.



На рынке кредитов населению Группа ВТБ с начала года увеличила свою долю до 20.3%. Портфель кредитов физлиц Группы вырос с начала года на 246 млрд руб. до 2.4 трлн. Темп прироста с начала года составил 11.6%.



Ипотечный портфель Группы ВТБ за девять месяцев увеличился до 1.1 трлн руб. Розничный бизнес Группы выдал более 133 тыс. ипотечных кредитов на 281 млрд руб., что на 22% выше показателя за три квартала прошлого года. Рыночная доля Группы на ипотечном рынке увеличилась до 22%.



Общий оборот по эквайринговому бизнеса за девять месяцев превысил 1 трлн руб., что сопоставимо с результатом всего 2016 года. До конца года Группа ВТБ планирует нарастить этот показатель до 1.4 трлн.



ВТБ24 за девять месяцев заработал 61 млрд руб. чистой прибыли, что почти в три раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.



ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 19.10.2017