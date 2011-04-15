Татнефть продолжает судиться с Игорем Коломойским

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию Татнефти и отменил решение Высокого суда Лондона от 8 ноября 2016 года об отклонении, без рассмотрения по существу, иска компании к Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко. На основании решения Апелляционного суда иск российской компании будет рассмотрен по существу Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Татнефти.



Судебный процесс в Англии был начат Татнефтью в марте 2016 года против украинских олигархов Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и бывшего топ-менеджера ПАО "Укртатнафта" Павла Овчаренко, которые в октябре 2007 года осуществили рейдерский захват Кременчугского НПЗ. Татнефть требует от ответчиков возмещения вреда, причинённого хищением денежных средств, причитавшихся ПАО "Татнефть" в оплату нефти, поставленной в 2007 году на Кременчугский НПЗ.



В ноябре 2016 года Высокий суд Лондона в порядке упрощенного производства отклонил иск Татнефти посчитав, что у данного иска отсутствует судебная перспектива.



18 октября 2017 года Апелляционный суд единогласным решением отменил решение нижестоящего суда, поддержав все аргументы Татнефти. Апелляционный суд пришел к выводу, что при вынесении решения судья Высокого суда Лондона неверно оценил заявленный иск и сделал ошибочное заключение о наличии в нем фундаментальных противоречий. Апелляционный суд постановил, что исковые требования Татнефти сформулированы надлежащим образом, имеют судебную перспективу и подлежат рассмотрению по существу в рамках полномасштабного судебного разбирательства в суде первой инстанции.



Генеральный директор ПАО "Татнефть" Н.Маганов отметил: "Мы удовлетворены принятым решением. Суд полностью поддержал аргументы наших адвокатов, которые выступали против четырех юридических команд ответчиков. Мы готовы и дальше отстаивать свои требования. Уверены, что правосудие восторжествует, и циничное воровство не останется безнаказанным".



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ. В 2015 году Татнефть увеличила добычу нефти на 2.7% до 26.9 млн т. Доказанные запасы Татнефти в соответствии со стандартами PRMS на начало 2014 года составили 6.036 млрд баррелей.



Чистая прибыль Татнефти по МСФО за первое полугодие выросла на 54% до $1.065 млрд. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности составили $5.496 млрд по сравнению с $3.812 млрд за шесть месяцев 2016 года.



"AK&M" от 19.10.2017