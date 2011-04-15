Суд в Киеве разрешил взыскать штраф в 171 млрд гривен со всего имущества Газпрома

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы министерства и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с Газпрома штрафа в 171 млрд гривен (около $6.5 млрд). Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.



"Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства Газпрома, размещённые в банках, то теперь взыскание распространяется на всё имущество должника", – написал П.Петренко.



Министр добавил, что в соответствии с процедурами, данное решение суда должно быть обнародовано через несколько дней.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.





"AK&M" от 19.10.2017