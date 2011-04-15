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19/10/2017
12:15

Внешэкономбанк финансирует экспорт сельскохозяйственной техники в Монголию

Внешэкономбанк профинансировал экспортный проект по поставке в Монголию сельскохозяйственной техники российского производства в рамках кредитных линий, открытых Банку Развития Монголии с лимитом выдачи на общую сумму $10 млн. Об этом говорится в сообщении Внешэкономбанка.

В экспортном проекте задействованы семь российских производителей сельскохозяйственной техники: ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", АО "Клевер", АО "Бузулукский механический завод", ООО "Воронежсельмаш", ООО "ТК Казаньсельмаш", ООО "Базис" и ООО "Омскагросервис".

В настоящее время Внешэкономбанк и Банк развития Монголии прорабатывают возможность совместной реализации иных перспективных проектов на территории Монголии, связанных с экспортом российской продукции и услуг.

Банк Развития Монголии учреждён в 2011 г. в соответствии с постановлением правительства Монголии. Единственным акционером банка является правительство Монголии. Деятельность банка регулируется законом о Банке Развития. Банк специализируется на финансировании проектов развития, носящих коммерческий и социальный характер. Консолидированные активы банка на 30.06.2017 составили - $129.3 млн, капитал (equity) - $431 млн, прибыль за II квартал 2017 года - $43.4 млн.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 19.10.2017
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