Россельхозбанк в поддержку сервиса Apple Pay запустил специальную акцию. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиентам банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности "Урожай", банк удвоит начисление бонусов за операции, проведённые с помощью Apple Pay.



Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платёжного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.



Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1500 отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистый убыток РСХБ в I квартале 2017 года по МСФО снизился на 3% до 3.9 млрд руб. с 4 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход банка в I квартале вырос на 11% до 14.8 млрд руб.





"AK&M" от 19.10.2017