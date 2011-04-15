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19/10/2017
13:53

Glencore получила согласие АМКУ на покупку Николаевского глинозёмного завода

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Glencore купить часть акций "Николаевского глиноземного завода" и других компаний, которые перерабатывают глинозём. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Антимонопольный комитет завершил рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию, в результате которых группа "Гленкор" вступит в собственность долей в уставном капитале ООО "Компания "Алюминий Украины", "Гуардон Украина", "Николаевский глиноземный завод", "Охрана НГЗ", - говорится в сообщении.

Николаевский глинозёмный завод – один из активов РУСАЛа.
РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа в I квартале 2017 года по МСФО составила $263 млн по сравнению с $27 млн в I квартале 2016 года. Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 203% до $2.297 млрд по сравнению с $1.914 млрд за аналогичный период 2016 года.




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