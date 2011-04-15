Транснефть досрочно погасила облигации выпуска БО-03 объёмом 25 млрд руб.

ПАО "Транснефть" 18 октября досрочно погасило облигации выпуска БО-03 объёмом 25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



По облигациям выпуска также был выплачен доход за 6-й купонный период в размере 104.95 руб. из расчёта 0.05 руб. на каждую (0.01% годовых).



Выпуск включает 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 10 лет, через 1.5 года предусмотрена оферта. Государственный регистрационный номер - 4B02-03-00206-A от 15 марта 2010 года. Ставка 1-го купона составляет 11% годовых. Андеррайтером размещения выступило ЗАО "Сбербанк КИБ".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 100% голосующих акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 15.34% до 113.879 млрд руб. со 134.521 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.99% до 438.25 млрд руб. с 417.406 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.43% до 139.648 млрд руб. со 141.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.29% до 147.204 млрд руб. со 167.827 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.







"AK&M" от 19.10.2017