РЖД инвестируют 12.8 млрд руб. в модернизацию 15-ти вокзалов и 22-х платформ

ОАО "Российские железные дороги" в настоящее время ведёт работы по реконструкции и ремонту на 15-ти вокзалах и 22-х платформах. Как сообщает пресс-служба компании, на выполнение этих проектов всего направлено 12.8 млрд руб.



До конца текущего года после реконструкции в эксплуатацию будет введено 5 железнодорожных вокзалов в городах Черепаново, Могоча, Рузаевка, Саранск и Когалым.



Также за этот период планируется обновить 17 платформ на вокзальных комплексах в городах-организаторах матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: на Киевском вокзале Москвы, вокзалах Волгограда, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга (по две платформы на каждом). На вокзале Самара, Ярославском, Киевском и Павелецком вокзалах Москвы, Московском, Витебском и Финляндском вокзалах Санкт-Петербурга будет реконструировано по одной платформе.



На остальных объектах работы по реконструкции будут завершены в 2018-2019 годах.



После реконструкции здания вокзалов будут адаптированы для маломобильных пассажиров, для чего устанавливаются пандусы, лифты и подъёмники. Обновятся инженерные сети: вентиляции, тепло- и электроснабжения, системы пожаротушения и отопления. На многих вокзалах будет выполнена перепланировка помещений для реорганизации пассажиропотока с учётом повышенных мер безопасности и сохранения комфорта пассажиров. Для обеспечения безопасности на входных группах установят современное досмотровое оборудование.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.















"AK&M" от 19.10.2017