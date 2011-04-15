АЛРОСА автоматизирует управление производством

На Айхальском ГОКе АК "АЛРОСА" стартовал проект по внедрению системы управления производственными процессами класса MES (Manufacturing Execution System). Новая система призвана обеспечить оперативные службы и административный персонал АЛРОСА структурированными данными о работе и сбалансированности производства, исполнении производственных планов, а также технико-эксплуатационных показателях работы оборудования. При положительных результатах пилотного проекта аналогичная система будет реализована на всех других горно-обогатительных комбинатах АЛРОСА. Об этом говорится в сообщении компании.



Проектирование и разработка MES для Айхальского ГОКа начались в 2016 году. Завершить внедрение новой системы планируется в декабре текущего года. Затраты на внедрение составят около 90 млн руб.



По словам заместителя главного инженера АГОК по контрольно-измерительным приборам и автоматике Александра Левченко, MES является своеобразным промежуточным звеном между системой управления ресурсами предприятия (SAP ERP) и системами управления технологическими процессами. Её внедрение позволит решить целый ряд задач.



"Во-первых, в реальном времени будут контролироваться отклонения от плановых показателей по переделам, что позволит дежурным службам оперативно исправлять ситуацию. Во-вторых, программа будет накапливать информацию для сравнительного анализа результатов деятельности относительно предыдущих лет, в том числе для оценки эффективности тех или иных производственных мероприятий. Информация о наработке основного оборудования будет передаваться в модуль ремонтов и техобслуживания (ERP) для более точного планирования ремонтов. На основании объективных данных будут формироваться технико-эксплуатационные показатели основного оборудования. Наконец, существенно сократятся временные затраты на передачу диспетчерских сводок в Аппарат управления АК "АЛРОСА", - говорит А.Левченко.



В настоящее время в рамках пилотного проекта полностью завершены работы по установке серверного оборудования, а в диспетчерских центрах АК "АЛРОСА" в Мирном и Айхале модернизованы системы отображения информации производственных показателей - по принципу "единого центра мониторинга". Завершается этап функциональной доработки программного обеспечения на базе отраслевого решения MES Wonderware по требованиям производственных служб. Также практически завершен этап интеграции с системами автоматизации нижнего уровня и существующей системой отчетности. Специалисты производственных служб комбината и компании пройдут обучение работе с MES уже в ноябре 2017 года, после чего система будет сдана в опытно-промышленную эксплуатацию.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 19.10.2017