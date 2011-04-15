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19/10/2017
13:08

Покупательского ажиотажа на российском рынке не наблюдается

В четверг, 19 октября, американские индикаторы рынка акций завершили сессию в плюсе. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики. Многие коммодитиз консолидируются вблизи достигнутых днём ранее значений. Нефть европейской марки Brent практически встала на месте около $58 за баррель. Общий фон на рынках нейтрален. В то же время ситуация в Испании из-за Каталонии накалена до предела, что несколько сдерживает активность покупателей в Европе. Участники рынков ожидают дальнейшего развития событий, тогда как сегодня каталонские власти должны окончательно определиться с объявлением независимости. За евро на валютном рынке в настоящий момент дают $1.18. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой.

На российском рынке покупательского ажиотажа также не наблюдается. Биржевики предпочитают ориентироваться на внешние сигналы, в то время как внутренние практически отсутствуют. Аналитики прогнозируют консолидацию индексов на отечественном рынке акций в четверг, 19 октября. Курс доллара США может продолжить низкоамплитудные колебания в диапазоне 57-57.5 руб./$.

Вчера были опубликованы данные по обороту розничной торговли. Согласно Росстату, прирост оборота розничной торговли в сентябре 2017 года ускорился и составил 3.1% к соответствующему периоду предыдущего года. Всплеск в розничной торговле может быть обусловлен временными сезонными факторами. Происходит он на фоне рекордного снижения уровня инфляции. В годовом выражении инфляция опустилась уже до 2.7-2.8%. Аналитики считают, что временный рост потребления вряд ли способен раскачать инфляцию, поэтому подтверждают свой прогноз о том, что ЦБ РФ на заседании 27 октября может решиться на понижение ключевой ставки на 50 б.п., а не 25 б.п.


"AK&M" от 19.10.2017
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