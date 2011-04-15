X5 Retail Group открыла распределительный центр в Московской области

X5 Retail Group объявила об открытии распределительного центра (РЦ) в Московской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Логистический комплекс "Москва-Север" площадью 43 тыс. кв. м будет обслуживать 650 магазинов "Пятёрочка" в Москве, Подмосковье и Тверской области. РЦ предназначен для размещения практически всех категорий товаров и состоит из пяти зон, в каждой из которых поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим.



Благодаря открытию логистического комплекса создано 600 рабочих мест.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 30 сентября 2017 года под управлением компании находилось 11326 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает 10481 магазин "Пятёрочка", 584 супермаркета "Перёкресток", 91 гипермаркет "Карусель" и 170 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 37 распределительных центров и 2550 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.



Акционерами X5 (по данным на 12 октября 2017 года) являются: "Альфа-групп" - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директоры X5 - 0.06%, казначейские акции - 0.01%, акционеры с владением меньше 3% - 40.63%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 43.8% до 18.698 млрд руб. с 13.004 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27% до 613.879 млрд руб. с 483.244 млрд руб., валовая прибыль - на 26.9% до 147.233 млрд руб. со 115.998 млрд руб., показатель EBITDA - на 37% до 50 млрд руб. с 36.498 млрд руб., операционная прибыль - на 25.6% до 32.498 млрд руб. с 25.864 млрд руб.



Выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2017 года выросла на 26.3% до 927.482 млрд руб. с 734.3 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 30.3% до 724.499 млрд руб. с 556.196 млрд руб., "Перекрёсток" - на 19.4% до 132.312 млрд руб. с 110.772 млрд руб., "Карусель" - на 7.2% до 63.335 млрд руб. с 59.082 млрд руб.



Выручка X5 Retail Group за III квартал 2017 года увеличилась на 24.9% до 317.131 млрд руб. с 253.978 млрд руб. годом ранее, магазинов "Пятёрочка" - на 28.8% до 251.653 млрд руб. с 195.39 млрд руб., "Перекрёсток" - на 18.1% до 42.417 млрд руб. с 35.916 млрд руб., "Карусель" - на 3.8% до 20.705 млрд руб. с 19.941 млрд руб.



"AK&M" от 19.10.2017