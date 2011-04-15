Online-трансляция пленарного заседания VI Славянского международного экономического форума начнётся 20 октября в 10:00 MSK

Online-трансляция пленарного заседания VI Славянского международного экономического форума, который пройдёт в Брянске, начнётся на сайте Форума 20 октября в 10:00 MSK.



В работе Форума будут участвовать представители министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



В пленарной дискуссии примут участие: губернатор Брянской области Александр Богомаз, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александр Забелло, генеральный директор ИНЭС, генеральный директор Международного исследовательского института проблем управления Александр Агеев, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, руководитель Департамента отраслевого анализа АНО "Агентство по технологическому развитию" Виталий Еремеев, заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России" Сергей Косогор, Начальник отдела инвестиционной политики и макроэкономического прогнозирования Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Ильнур Батыршин, глава Представительства Белорусской универсальной товарной биржи в РФ В италий Колос, руководитель направления "Рынок агропродукции" Департамента товарного рынка ПАО "Московская Биржа" Дмитрий Сисюкин, генеральный директор АПХ "Добронравов Агро" Дмитрий Добронравов, директор Брянского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Андрей Седов, главный редактор проекта "Агроинвестор" Николай Лычев, генеральный директор АО "Пролетарий" Николай Ковтунов, директор Центра мониторинга качества образовательных программ, к.ф.н., доцент кафедры антикризисного регулирования и управления рисками РАНГХиС Игорь Москалев, директор по развитию системы квалификаций НИИ труда и социального страхования Ирина Волошина, ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус.



В 14:00 начнётся трансляция тематической секции "Развитие агропромышленных рынков в новой экономике".



Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



В рамках Форума пройдут пленарная дискуссия: "Интеграции рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада", 8 секционных заседаний, 5 мастер-классов, выставки.



Тема Форума - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Главным мероприятием Форума станет пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты актуальные вопросы кооперации стран и регионов в условиях цифровой экономики. Особое место в дискуссии будет отведено вопросам АПК, трансформации продовольственного рынка, развития новых цифровых платформ для обеспечения единого торгового пространства, конкурентоспособности промышленных товаров и услуг стран славянского содружества, перспективам применения в промышленности сервисной бизнес-модели и модели контрактного производства, экономической интеграции проекта "Шёлковый путь" с региональными проектами.



Другие темы Форума: трансформация системы образования и рынка труда в эпоху цифровизации и роботизации, возможности малого бизнеса для молодёжной творческой энергии, новые тренды в культурном сотрудничестве, технологии меняют среду обитания: умные города, чистая экосистема, безопасное окружение, доступные госуслуги.



Официальный сайт Форума - www.slavyanskyforum.com

"AK&M" от 19.10.2017