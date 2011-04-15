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19/10/2017
15:24

Ингосстрах выплатил 8.7 млн руб. банку, пострадавшему от грабителей

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение крупному российскому банку в размере более 8.7 млн руб. в связи с хищением денежной наличности из кассы операционного офиса банка. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Страховой случай произошёл в ночное время в августе 2017 года в Саранске. В результате кражи со взломом злоумышленники похитили наличные денежные средства из кассы операционного офиса банка. По данному случаю возбуждено уголовное дело.

Наличные денежные средства банка в рублях и иностранной валюте были застрахованы в Ингосстрахе. Программа страхования предусматривает защиту от рисков утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества, в том числе кражи, грабежи и разбойные действия. Договор был заключен на 1 год.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 19.10.2017
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