В Вологодской области произошло столкновение маневрового тепловоза с грузовым поездом

На железнодорожной станции Лоста Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в Вологодском районе Вологодской области 19 октября в 3:54 МСК произошло столкновение маневрового тепловоза с поездом N 2787. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области.



В результате столкновения сошло с рельс 6 порожних цистерн. Движение поездов по станции не прерывалось, задержки пассажирских поездов нет. Угрозы экологической безопасности также нет. На место столкновения сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России.



Сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда станции Лоста, станции Буй, специальная комиссия СЖД и оперативная группа Главного управления под руководством первого замначальника управления Сергея Самойленко. Причины происшествия выясняются.



Для ликвидации последствия аварии привлечено 130 человек и 21 единица техники.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.





"AK&M" от 19.10.2017