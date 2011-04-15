Роснефть и правительство Курдского автономного региона Ирака договорились о сотрудничестве по пяти добычным блокам

ПАО "НК "Роснефть" и правительство Курдского автономного региона Ирака подписали документы, необходимые для вступления в силу Соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти добычных блоков, расположенных на территории Курдского автономного региона. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Доля обществ группы НК "Роснефть" в СРП составит 80%, сумма платежей за вхождение в проект и за приобретение геологической информации по каждому из пяти блоков варьируется от $40 млн до $110 млн и в общей сложности может составить до $400 млн (из которых $200 млн могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти), ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями.



Стороны договорились о реализации программы ГРР и начале добычи в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года. В случае успеха в 2021 году планируется приступить к полномасштабной разработке блоков. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.



Документы подписаны в развитие Инвестиционного соглашения, которое было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"