Внешэкономбанк и Минпромторг протестируют проект учёта лесных ресурсов на основе технологии блокчейн

Внешэкономбанк и Минпромторг России совместно протестируют проект учёта лесных ресурсов на основе технологии блокчейн, созданного командой Департамента тинейджеров ВЭБа. Об этом говорится в сообщении банка.



Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что "значительный объём информации о лесных участках, которые министерство передаёт в промышленную разработку предпринимателям, является недостаточной, что приводит к финансовым потерям бизнеса. К сожалению, встречаются и случаи браконьерской вырубки лесов и даже вывоза ценных ресурсов за пределы страны. Внедрение современных технологий, таких как блокчейн, позволит предотвратить возможные злоупотребления и будет содействовать развитию лесопромышленных предприятий".



В качестве площадки для реализации пилотного проекта выбрано дочернее предприятие ВЭБа АО "Краслесинвест" (Красноярский край). В случае успешных испытаний, система мониторинга охватит и другие регионы России.



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"AK&M" от 19.10.2017