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19/10/2017
15:43

Внешэкономбанк и Минпромторг протестируют проект учёта лесных ресурсов на основе технологии блокчейн

Внешэкономбанк и Минпромторг России совместно протестируют проект учёта лесных ресурсов на основе технологии блокчейн, созданного командой Департамента тинейджеров ВЭБа. Об этом говорится в сообщении банка.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что "значительный объём информации о лесных участках, которые министерство передаёт в промышленную разработку предпринимателям, является недостаточной, что приводит к финансовым потерям бизнеса. К сожалению, встречаются и случаи браконьерской вырубки лесов и даже вывоза ценных ресурсов за пределы страны. Внедрение современных технологий, таких как блокчейн, позволит предотвратить возможные злоупотребления и будет содействовать развитию лесопромышленных предприятий".

В качестве площадки для реализации пилотного проекта выбрано дочернее предприятие ВЭБа АО "Краслесинвест" (Красноярский край). В случае успешных испытаний, система мониторинга охватит и другие регионы России.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.


"AK&M" от 19.10.2017
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