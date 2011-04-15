Бинбанк приступил к подключению торговых точек к кэшбэк-сервису платёжной системы "Мир"

Бинбанк приступил к подключению торгово-сервисных предприятий к кэшбэк-сервису платёжной системы "Мир". Об этом говорится в сообщении банка.



Подключение к сервису бесплатно и распространяется на новых и действующих клиентов банка, которые пользуются торговым и интернет-эквайрингом.



Подключение к кэшбэк-сервису платёжной системы "Мир" позволит торговой точке сформировать собственные спецпредложения для клиентов и привлечь дополнительную аудиторию покупателей.



Количество POS-терминалов Бинбанка в торговых точках партнёров к октябрю 2017 года достигло 25 тыс. устройств. При этом среднемесячный оборот сети вырос до 10 млрд руб., а оборот по интернет-эквайрингу превысил 5 млрд руб. В течение трёх ближайших лет Бинбанк планирует в пять раз увеличить сеть POS-терминалов.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.





"AK&M" от 19.10.2017