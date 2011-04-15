Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/10/2017
15:58

Бинбанк приступил к подключению торговых точек к кэшбэк-сервису платёжной системы "Мир"

Бинбанк приступил к подключению торгово-сервисных предприятий к кэшбэк-сервису платёжной системы "Мир". Об этом говорится в сообщении банка.

Подключение к сервису бесплатно и распространяется на новых и действующих клиентов банка, которые пользуются торговым и интернет-эквайрингом.

Подключение к кэшбэк-сервису платёжной системы "Мир" позволит торговой точке сформировать собственные спецпредложения для клиентов и привлечь дополнительную аудиторию покупателей.

Количество POS-терминалов Бинбанка в торговых точках партнёров к октябрю 2017 года достигло 25 тыс. устройств. При этом среднемесячный оборот сети вырос до 10 млрд руб., а оборот по интернет-эквайрингу превысил 5 млрд руб. В течение трёх ближайших лет Бинбанк планирует в пять раз увеличить сеть POS-терминалов.

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.


"AK&M" от 19.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100