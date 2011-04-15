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19/10/2017
17:26

ФосАгро открыло новую трейдинговую компанию на Балканах

ПАО "ФосАгро" объявило о начале работы новой трейдинговой компании "ФосАгро-Балканы" (PhosAgro Balkans D.o.o.). Офис компании расположен в Белграде (Сербия) и будет сосредоточен на расширении присутствия группы "ФосАгро" в странах Юго-Восточной Европы.

"Это уже седьмой по счёту трейдер ФосАгро, открытый в рамках нашей экспортной стратегии перехода на прямые продажи за рубежом. Ранее мы создали трейдинговые компании в Бразилии, Швейцарии, Германии, Польше, Франции и Сингапуре. Они обеспечивают ФосАгро присутствие на всех своих приоритетных экспортных рынках, что позволяет более оперативно реагировать на изменения рыночного спроса и потребности потребителей", - цитируется в сообщении генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

По его словам, сейчас 80% удобрений поставляется клиентам напрямую, без посредников, а с помощью новой трейдинговой компании компания рассчитывает увеличить продажи в страны Юго-Восточной Европы к 2020 году почти в 2 раза более чем до 250 тыс. т.

Главой "ФосАгро-Балканы" назначен Константин Филимонов, который занимает ключевые посты в сфере продаж агрохимической продукции с 1997 года.

ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.

Чистая прибыль ФосАгро в первом полугодии по МСФО упала на 53% до 11.719 млрд руб. Выручка ФосАгро упала на 13% до 89.121 млрд руб., EBITDA - на 40% до 24.887 млрд руб.


"AK&M" от 19.10.2017
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