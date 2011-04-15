В рамках VI Славянского международного экономического форума будут подписаны инвестиционные соглашения на 6.278 млрд руб.

В рамках VI Славянского международного экономического форума будут подписаны инвестиционные соглашения на 6277.8 млн руб. с представителями: ООО "Тепличный Комбинат Журиничи", ООО "Колхозник", ОАО "Брянский молочный комбинат", АО "Пролетарий", КФХ "СВК Агро".



VI Славянский международный экономический форум пройдёт 20 октября 2017 в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Форум проходит при поддержке: Торгово-промышленной палаты РФ, Брянской торгово-промышленной палаты, Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова, АНО "Агентство по технологическому развитию", Брянского областного бизнес-инкубатора. Организационный партнёр: ООО "Выставочная компания Эксполайн". Телекоммуникационный партнёр проекта: ПАО "Ростелеком", бизнес-партнёр ЗАО СП "Брянсксельмаш", ООО "Фарватер" при участии "Метаклей", ПАО "Сбербанк".



Тема Форума - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Главным мероприятием Форума станет пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты актуальные вопросы кооперации стран и регионов в условиях цифровой экономики. Особое место в дискуссии будет отведено вопросам АПК, трансформации продовольственного рынка, развития новых цифровых платформ для обеспечения единого торгового пространства, конкурентоспособности промышленных товаров и услуг стран славянского содружества, перспективам применения в промышленности сервисной бизнес-модели и модели контрактного производства, экономической интеграции проекта "Шёлковый путь" с региональными проектами.



Другие темы Форума: трансформация системы образования и рынка труда в эпоху цифровизации и роботизации, возможности малого бизнеса для молодёжной творческой энергии, новые тренды в культурном сотрудничестве, технологии меняют среду обитания: умные города, чистая экосистема, безопасное окружение, доступные госуслуги.



В работе Форума примут участие представители министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Официальный сайт Форума - www.slavyanskyforum.com



"AK&M" от 19.10.2017