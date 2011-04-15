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19/10/2017
17:37

Госдума приняла решение о реструктуризации госдолга Рязанской области

Госдума одобрила реструктуризацию государственного долга Рязанской области и выделение средств на продолжение строительства БСМП. Об этом говорится в сообщении администрации области.

Одобрены поправки в бюджет 2017 года, внесённые Правительством РФ. В ходе обсуждения речь шла также о корректировке межбюджетных отношений. Рязанская область уже получила поддержку по некоторым направлениям. Принято решение о реструктуризации госдолга региона и о выделении средств для продолжения строительства БСМП. С просьбой о федеральном финансировании обращался губернатор Николай Любимов, предложение было одобрено Президентом РФ Владимиром Путиным, прокомментировал депутат от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, цитируемый в сообщении.

А.Макаров отметил, что внесённые в бюджет поправки связаны с дополнительными поступлениями и перераспределением средств. Предполагается, что они будут направлены на развитие сельского хозяйства и промышленности, в том числе на погашение кредитов ОПК.

"AK&M" от 19.10.2017
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