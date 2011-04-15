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19/10/2017
17:29

Доходы федерального бюджета в 2017 году могут превысить запланированные объёмы, СП

Федеральный бюджет в 2017 году может получить больше доходов, чем было запланировано. Об этом заявила глава Счётной палаты Татьяна Голикова, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Доходы чуть-чуть будут побольше, может даже и не чуть-чуть. Если цена на нефть будет стоять приблизительно так же как она стоит сейчас, то даже мы получим нефтегазовые [доходы]. У нас также есть потенциал по внешнему и внутреннему НДС, по акцизам на алкоголь с долей этилового спирта более 9%", - подчеркнула Т.Голикова.

Глава Счётной палаты отметила значение совершенствования валютного контроля. По ее словам, сумма задолженности участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей, пеней и штрафов перед таможенными органами достигла 46.8 млрд руб.

"Уже приняты поправки в бюджетное законодательство, которые позволяют расчистить эту задолженность, и, может быть, даже какие-то её объёмы взыскать. Потому что сегодня это институциировано между таможенной службой и налоговой", - отметила Т.Голикова.



"AK&M" от 19.10.2017
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