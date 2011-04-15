Сбербанк открыл Иркутскэнерго кредитную линию на 40 млрд руб.

ПАО "Иркутскэнерго" и ПАО "Сбербанк России" 18 октября заключили генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом задолженности 40 млрд руб. сроком на 5 лет под 10% годовых. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.



Размер сделки с учётом процентов составил 59.989 млрд руб.

Цель кредитования - финансирование деятельности, предусмотренной уставом Иркутскэнерго, в том числе капвложений, оплата страховых премий, выплата дивидендов, выдача займов третьим лицам, погашение текущей задолженности по кредитам банков, оплата лизинговых платежей.



Заключение данного соглашения было одобрено советом директоров Иркутскэнерго 11 октября 2017 года.



ПАО "Иркутскэнерго" (ИНН 3800000220) - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12.9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) - 18.4 млн т в год.



Основной акционер компании - АО "ЕвроСибЭнерго" (входит в группу компаний En + Group), которое владеет 90.662% голосующих акций общества через подконтрольное ООО "Тельмамская ГЭС".



Чистая прибыль ПАО "Иркутскэнерго" по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 97.77% до 14.447 млрд руб. с 7.305 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 6.32% до 71.903 млрд руб. с 67.632 млрд руб., операционная прибыль - на 60.34% до 19.359 млрд руб. с 12.074 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 82.83% до 18.325 млрд руб. с 10.023 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Иркутскэнерго" за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 77.11% до 14.703 млрд руб. с 8.302 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 15.35% до 49.469 млрд руб. с 42.888 млрд руб., прибыль от продаж - на 63.92% до 18.556 млрд руб. с 11.32 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 75.99% до 18.745 млрд руб. с 10.651 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 19.10.2017