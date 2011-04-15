Операторов сотовой связи подключат к инфраструктуре электронного правительства. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ по итогам заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.



Одним из главных вопросов заседания стало подключение операторов подвижной радиотелефонной связи к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которые являются частью инфраструктуры электронного правительства.



"После подключения к ЕСИА и СМЭВ операторы смогут выполнить требования закона и оперативно очистить базы абонентов от анонимных пользователей. Кроме того, подключение к ЕСИА позволит операторам развивать дистанционное взаимодействие с абонентами", - подчеркнул заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский, цитируемый в сообщении.



Напомним, в соответствии с законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"" от 29 июля 2017 года, операторы связи обязаны проверять достоверность сведений об абоненте. В законе закреплен перечень способов проверки, одним из которых является использование Единого портала государственных и муниципальных услуг или информационных систем госорганов при наличии подключения к ним у операторов через СМЭВ.



Поправки в ФЗ "О связи" вступают в силу 1 июня 2018 года. До этого времени операторы связи смогут протестировать работу своих систем со СМЭВ и ЕСИА.







"AK&M" от 19.10.2017