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20/10/2017
12:52

Операторов сотовой связи подключат к инфраструктуре электронного правительства

Операторов сотовой связи подключат к инфраструктуре электронного правительства. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ по итогам заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Одним из главных вопросов заседания стало подключение операторов подвижной радиотелефонной связи к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которые являются частью инфраструктуры электронного правительства.

"После подключения к ЕСИА и СМЭВ операторы смогут выполнить требования закона и оперативно очистить базы абонентов от анонимных пользователей. Кроме того, подключение к ЕСИА позволит операторам развивать дистанционное взаимодействие с абонентами", - подчеркнул заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский, цитируемый в сообщении.

Напомним, в соответствии с законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"" от 29 июля 2017 года, операторы связи обязаны проверять достоверность сведений об абоненте. В законе закреплен перечень способов проверки, одним из которых является использование Единого портала государственных и муниципальных услуг или информационных систем госорганов при наличии подключения к ним у операторов через СМЭВ.

Поправки в ФЗ "О связи" вступают в силу 1 июня 2018 года. До этого времени операторы связи смогут протестировать работу своих систем со СМЭВ и ЕСИА.



"AK&M" от 19.10.2017
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