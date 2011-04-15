В уставный капитал Транснефти планируется внести долю России в КТК в размере 35.048 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Транснефть" 19 октября рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала общества на 125.72 тыс. руб. путём размещения дополнительного выпуска акций. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск, размещаемый по закрытой подписке, включает 125.72 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения - 278.78 тыс. руб. за бумагу. Потенциальный приобретатель выпуска - Российская Федерация в лице Росимущества. Форма оплаты ценных бумаг - 10 тыс. обыкновенных акций (100% уставного капитала) "КТК Компани" стоимостью 19.054 млрд руб. и 10 тыс. обыкновенных акций (100% уставного капитала) "КТК Инвестментс Компани" на 15.994 млрд руб. Общая цена размещения выпуска - 35.048 млрд руб.



Обе компании зарегистрированы на Каймановых островах. "КТК Компани" является акционером Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).



На заседании также была утверждена антикоррупционная политика и согласовано участие члена правления общества П.Ревель-Муроза в советах директоров АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 100% голосующих акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 15.34% до 113.879 млрд руб. со 134.521 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.99% до 438.25 млрд руб. с 417.406 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.43% до 139.648 млрд руб. со 141.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.29% до 147.204 млрд руб. со 167.827 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"