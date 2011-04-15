Транснефть разместила облигации выпуска БО-001Р-08 объёмом 25 млрд руб.

ПАО "Транснефть" 19 октября завершило размещение облигаций выпуска БО-001Р-08 объёмом 25 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск БО-001Р-08 размещён по открытой подписке в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объёмом до 280 млрд руб. Он включает 25 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 8 лет. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-00206-A-001P-02E от 6 апреля 2016 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-08-00206-A-001P от 16 октября 2017 года. Ставки 1-16 купонов равны 7.9% годовых. Андеррайтер - АО "Газпромбанк".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 100% голосующих акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 15.34% до 113.879 млрд руб. со 134.521 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.99% до 438.25 млрд руб. с 417.406 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.43% до 139.648 млрд руб. со 141.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.29% до 147.204 млрд руб. со 167.827 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.









"AK&M" от 20.10.2017