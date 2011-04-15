Telepizza усиливает присутствие в России

Компания Telepizza завершила трансформацию 15 магазинов в Санкт-Петербурге в рамках генерального договора о франшизе с WWP, став лидером на рынке в регионе. Об этом говорится в сообщении PR Newswire.



WWP - главный получатель франшизы Telepizza и один из крупнейших операторов на рынке быстрого питания в России, - планирует открыть ещё 16 точек в течение следующих трёх лет. В результате Telepizza обеспечит консолидацию в регионе и к 2019 году увеличит количество точек до 30.



Данная сделка направлена на реализацию стратегии международного развития Telepizza, целью которой является экспансия на имеющихся рынках за счёт органического роста, приобретений местных активов или за счёт распространения генеральной франшизы.



Telepizza Group (Испания) является крупнейшей в мире (по числу магазинов) неамериканской компанией, специализирующейся на доставке пиццы, Telepizza управляет собственными магазинами, а также развивает франшизу в более чем 20 странах мира. Общая выручка сети за годовой период, завершившийся 20 июня 2017 года, составила 541.2 млн евро. Компания имеет листинг на биржах Барселоны, Бильбао, Мадрида и Валенсии. Торговля акциями компании началась 27 апреля 2016 года. Общее число акций составляет 100720679.



"AK&M" от 20.10.2017