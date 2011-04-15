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20/10/2017
12:00

На рынках наблюдается преимущественно смешанная динамика

В пятницу, 20 октября, на рынках наблюдается преимущественно смешанная динамика, полагает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

Обстановка на рынках акций нормализовалась, тогда как накануне акции на многих площадках подешевели в рамках коррекции. Американские фондовые индексы завершили сессию нейтрально. На азиатских фондовых биржах изменения индексов в целом также незначительны. Скорее всего, на российском рынке в пятницу, 20 октября, можно будет увидеть умеренное восстановление индексов. К слову, днём ранее рублёвый индекс ММВБ закрылся вблизи 2075 п., индекс РТС - около 1140 п.

Нефть Brent всё ещё удерживает уровень в $57.5 за баррель, что является подспорьем для российской валюты. Наиболее вероятно, что курс доллара США на бирже в Москве сегодня продолжит колебания в диапазоне 57-57.5 руб./$. Евро скорректировался после роста до $1.182. Возобновлению движения единой европейской валюты в восходящем тренде по-прежнему мешают политические риски, связанные с кризисом в Каталонии.


"AK&M" от 20.10.2017
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