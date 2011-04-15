Брянская область в 2018 году планирует увеличить сбор зерна до 3 млн т, заявил губернатор А.Богомаз

Брянская область в 2018 году планирует увеличить сбор зерна до 3 млн т. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз, выступая на VI Славянском международном экономическом форуме.



"В регионе разработана пятилетняя программа по развитию растениеводства, направленная на увеличение валового сбора зерна. На следующий год мы планируем выйти на 3 млн т зерна, в этом году урожай зерна в регионе составит около 2 млн т", - рассказал губернатор.



Глава региона отметил, что Брянская область такого урожая не получала никогда. "В лучшие годы советской власти валовое производство зерна составляла 820 тыс. т", - сообщил А.Богомаз, - а в 2006 году - 320 тыс. т".



По его словам, уже сегодня некоторые предприятия, которые применяют современные технологии и высокоэффективные сорта, получают 100 и более центнеров с гектара. А.Богомаз особо отметил, что в этом году продовольственное зерно было поставлено уже и на экспорт - в Белоруссию.



Губернатор подчеркнул, что региональные власти намерены продолжить активное развитие сельского хозяйства. В частности, только за последний год в Брянской области введено в оборот более 100 тыс. гектаров.



Славянский международный экономический форум проходит с 2009 года. Тема Форума 2017 года - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.







"AK&M" от 20.10.2017