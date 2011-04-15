Чистая прибыль "Магнита" за 9 месяцев по МСФО снизилась на 32.38% до 27.671 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Магнит" за 9 месяцев 2017 года по МСФО снизилась на 32.38% до 27.671 млрд руб. с 40.923 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 6.4% до 840.985 млрд руб. с 790.137 млрд руб., валовая прибыль - на 4.8% до 227.872 млрд руб. с 217.431 млрд руб.; валовая маржа составила 27.1%. Показатель EBITDA составил 69.451 млрд руб. против 80.254 млрд руб. (-13.46%).



В течение девяти месяцев компания открыла (net) 1638 магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 сентября 2017 года составило 15697 (11743 "магазина у дома", 236 гипермаркетов, 196 магазинов "Магнит Семейный" и 3522 магазина дрогери). Торговая площадь увеличилась на 15.28% до 5.56 млн кв. м на конец 9 месяцев 2017 года с 4.83 млн кв. м на конец 9 месяцев 2016 года.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноименную сеть магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2016 года составило 12888 (9902 "магазин у дома", 228 гипермаркетов, 170 магазинов "Магнит Семейный" и 2588 магазинов дрогери).



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за I квартал 2017 года упала на 8.49% до 7.543 млрд руб. с 8.243 млрд руб. годом ранее. Маржа чистой прибыли составила 2.83%. Выручка компании выросла на 4.6% до 266.98 млрд руб. с 255.3 млрд руб., валовая прибыль - на 10.5% до 71.89 млрд руб. с 65.04 млрд руб. Валовая маржа составила 26.93%. Показатель EBITDA вырос на 6% до 21 млрд руб. с 19.79 млрд руб. Маржа EBITDA составила 7.86%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "Магнит" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 1% до 1.24 млрд руб. с 1.253 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.43% до 103.193 млн руб. с 92.61 млн руб., валовая прибыль - на 13.9% до 90.23 млн руб. с 79.23 млн руб., прибыль до налогообложения сократилась на 1.3% до 1.551 млрд руб. с 1.571 млрд руб.



"AK&M" от 20.10.2017