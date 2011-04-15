В Брянской области реализуется более 20 перспективных проектов в области сельского хозяйства, А.Богомаз

В Брянской области в настоящее время реализуется более 20 перспективных проектов в области сельского хозяйства. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз, выступая на VI Славянском международном экономическом форуме.



По его словам, три года назад региональные власти поставили задачу сделать сельское хозяйство Брянской области инвестиционно привлекательным и прибыльным сектором экономики. "И нам это удалось", - отметил глава региона.



За это время доля сельского хозяйства в структуре регионального валового продукта выросло с 10.5% до 15.4%, стоимость продукции сельского хозяйства увеличилась с 43 млрд руб. до 84 млрд руб.



Как сообщил А.Богомаз, производственную деятельность в агропромышленном секторе региона ведут более 700 товаропроизводителей и более 289 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли за последние три года увеличилась с 7.5 млрд руб. до 11.2 млрд руб.



Славянский международный экономический форум проходит с 2009 года. Тема Форума 2017 года - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.





"AK&M" от 20.10.2017