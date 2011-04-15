В РФ вступил в силу новый регламент ГИББД

В РФ сегодня, 20 октября 2017 года, вступил в силу новый регламент ГИББД.



Как говорится в сообщении Госавтоинспекции, из нового административного регламента исключены положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП.



То есть, начиная с 20 октября, при оформлении ДТП сотрудниками полиции будут оформляться исключительно процессуальные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении. В первичном процессуальном документе будут кратко отражаться сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения о транспортных средствах и их повреждениях, о страховых полисах ОСАГО, участниках происшествия).



Если раньше остановка транспортного средства сотрудниками ГБДД для проверки документов могла быть осуществлена исключительно на стационарном посту ДПС, то сейчас останавливать ТС по данному основанию (то есть только с целью проверки документов) можно и вне стационарных постов ДПС



В новом регламенте о работе ДПС отсутствует положение, которое было в предыдущем приказе и запрещало сотрудникам госавтоинспекции препятствовать гражданам производить фотовидеосъемку общения с сотрудниками.



При этом Госавтоинспекция поясняет: инспектор не имеет права препятствовать видеозаписи. Ограничение такого права возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций.



"Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции, в этом случае сотрудник ДПС должен проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру, - подчеркивается в сообщении.



Сам инспектор также имеет право вести съёмку, причём не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.



Предыдущим регламентом не допускалось применение средств автоматической фиксации в местах, где ограничения движения установлены временными дорожными знаками. Теперь комплексы автоматической фотовидеофиксации будут применяться и на таких участках автомобильных дорог.



Положения, касающиеся освидетельствования на состояние опьянения, дополнены нормой, обязывающей сотрудника полиции (в случае если освидетельствование на состояние опьянения осуществляется на ближайшем посту ДПС, ином помещении органа внутренних дел) при отрицательном результате освидетельствования на состояние опьянения и отсутствии оснований для направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения препроводить лицо к месту отстранения от управления транспортным средством либо к месту нахождения его транспортного средства. В старом регламенте была норма, которая обязывала инспекторов возвращать водителей только после медицинского освидетельствования из больницы к автомобилю (в случае если опьянение не было обнаружено).



Включена норма о возможности использования технических средств, не принадлежащих органам внутренних дел.



В связи с введением с 1 июня 2017 года Национальных стандартов, определяющих общие технические требования к средствам автоматической фиксации и правила их применения, в регламент включены положения, касающиеся соответствия таких средств данным ГОСТам.



При принятии решения (заключении соглашения с организациями) о применении вновь вводимых в эксплуатацию средств автоматической фиксации, Госавтоинспекцией будет контролироваться наличие сведений об их соответствии требованиям ГОСТа, определяющего Общие технические требования к средствам автоматической фиксации.



Что касается ГОСТа, устанавливающего правила применения, то его действие будет распространяться на все комплексы, в том числе введенные в эксплуатацию ранее.





"AK&M" от 20.10.2017