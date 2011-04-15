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20/10/2017
13:09

Цены на нефть отыгрывают позиции

Цены на нефть после снижения вследствие фиксации прибыли после нескольких дней роста отыгрывают позиции в свете признаков восстановления баланса сырьевого рынка. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС "Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда.

Тем не менее Народный банк Китая заявил, что регулятор будет защищать экономику от излишнего оптимизма, который может повлечь за собой так называемый "момент Мински" (резкое падение стоимости активов в результате совместного эффекта делового и кредитного циклов), добавив, что уровни корпоративного долга высоки, а задолженность домохозяйств существенно нарастает.

Беседа Дональда Трампа с главой ФРС не внесла ясности в отношении кандидатуры будущего руководителя Федрезерва, что в сочетании с выступлением Йеллен сегодня (после закрытия рынков) усиливает нервозность. Макроданные из США оказывают двоякое влияние: с одной стороны, сильная статистка говорит в пользу восстановления американской экономики и, как следствие, мировой, а с другой, дает "ястребам" стимулы продвигать более агрессивное ужесточение монетарной политики, включая кандидатуры нового главы ФРС.

США и Азия - по большей части в плюсе. США (S&P 500 +0.03%, DJIA +0.02%, NASDAQ -0.29%), азиатские рынки находятся преимущественно в позитивной зоне (Hang Seng +0.98%, Shanghai +0.05%, Nikkei -0.13%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.27%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $57.37 за баррель - выше открытия.


"AK&M" от 20.10.2017
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