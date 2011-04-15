S&P подтвердило рейтинг Ингосстраха на уровне "ВВ+"

S&P Global Ratings 20 октября 2017 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг российского СПАО "Ингосстрах" на уровне "ВВ+". Прогноз - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



СПАО "Ингосстрах" увеличило запас капитала за счет улучшения показателей прибыльности страховой деятельности, и S&P ожидает, что группа сохранит этот запас в будущем.



Вместе с тем агентство полагает, что показатели прибыльности будут поддерживаться на устойчиво высоком уровне благодаря комбинированному коэффициенту-нетто, который будет составлять примерно 98% в ближайшие два года, что обусловит дальнейшее улучшение перспектив сохранения высоких показателей баланса.



Прогноз "стабильный" свидетельствует о том, что благодаря высокой дисциплине страховой деятельности Ингосстрах сможет сохранить запас капитала в неустойчивой и непредсказуемой операционной и финансовой ситуации.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 20.10.2017