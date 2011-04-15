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20/10/2017
14:48

S&P подтвердило рейтинг Ингосстраха на уровне "ВВ+"

S&P Global Ratings 20 октября 2017 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг российского СПАО "Ингосстрах" на уровне "ВВ+". Прогноз - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

СПАО "Ингосстрах" увеличило запас капитала за счет улучшения показателей прибыльности страховой деятельности, и S&P ожидает, что группа сохранит этот запас в будущем.

Вместе с тем агентство полагает, что показатели прибыльности будут поддерживаться на устойчиво высоком уровне благодаря комбинированному коэффициенту-нетто, который будет составлять примерно 98% в ближайшие два года, что обусловит дальнейшее улучшение перспектив сохранения высоких показателей баланса.

Прогноз "стабильный" свидетельствует о том, что благодаря высокой дисциплине страховой деятельности Ингосстрах сможет сохранить запас капитала в неустойчивой и непредсказуемой операционной и финансовой ситуации.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 20.10.2017
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