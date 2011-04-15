В рамках VI Славянского международного экономического форума подписаны инвестиционные соглашения на 6.28 млрд руб.



Соглашения подписаны, в том числе с: ООО "Тепличный Комбинат Журиничи" по инвестиционному проекту "Строительство тепличного комбината площадью 7.2 га для круглогодичного производства овощных культур в с. Журиничи Брянского района Брянской области" (1.85 млрд руб.); ООО "Колхозник" по инвестиционному проекту "Расширение действующего производства молочно-товарной фермы КРС со строительством корпусов на 1450 скотомест в с. Чаусы Погарского района Брянской области" (503.6 млн руб.); ОАО "Брянский молочный комбинат" по инвестиционному проекту "Модернизация и техническое переоснащение основного производства (144.2 млн руб.); АО "Пролетарий" по инвестиционному проекту "Строительство цеха по производству гофрокартона" (1.5 млрд руб.); ООО "Унечский завод тугоплавких металлов" по инвестиционному проекту "Расширение производства вольфрама, порошков карбида вольфрама, штабиков вольфрама, ферровольфрама. Строительство участков по производству щтабиков молибдена, твердых сплавов и смесей, переработка молибденсодержа щих катализаторов" (1.28 млрд руб.); крестьянским фермерским хозяйством "СВК Агро" по инвестиционному проекту "Создание кролиководческой фермы на 12 тыс. кроликоматок" (1 млрд руб.).



Славянский международный экономический форум проходит с 2009 года. Тема Форума 2017 года - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



"AK&M" от 20.10.2017