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20/10/2017
15:42

В Брянской области ожидают сбор картофеля на уровне 1.5 млн т, А.Богомаз

В Брянской области ожидают сбор картофеля на уровне 1.5 млн т. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, выступая на VI Славянском международном экономическом форуме.

"Нам удалось практически заново возродить бренд брянского картофеля. По объёму производства "второго хлеба" мы уверенно занимаем первое место в России, занимая 13% долю в общем объёме производства в России", - подчеркнул А.Богомаз.

По словам губернатора, в 2017 году в Брянской области будет собран высокий урожай картофеля.

"В этом году мы ожидаем сбор картофеля на уровне 1.5 млн т при средней урожайности около 550 центнеров с гектара. А на отдельных участках, где применяются современные технологии и научные разработки, урожайность превысила среднюю в два раза", - сообщил А.Богомаз.

Губернатор Брянской области также отметил, что в регионе построены современные картофелехранилища общей мощностью более 700 тыс. т.



"AK&M" от 20.10.2017
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