Банк России сформулировал требования к взаимодействию НПФ с потребителями

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны информировать своих клиентов о рисках, связанных с инвестированием или размещением пенсионных накоплений, о реестре агентов фонда (при их наличии), а также о лицах, исключенных из данного реестра. Как говорится в сообщении Банка России, эти и ряд других требований регулятора лягут в основу базового стандарта по защите прав потребителей услуг НПФ, которые разрабатывают саморегулируемые организации (СРО), объединяющие участников этого рынка.



В минимальный объём информации, который каждый НПФ будет обязан предоставить своему клиенту, как нынешнему, так и потенциальному, должны войти сведения о доходности фонда в прошлых периодах, о гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ, о принципах инвестирования пенсионных накоплений и распределения дохода от инвестирования, а также о гарантиях исполнения фондом обязательств перед застрахованным лицом.



Регулятор требует, чтобы в базовый стандарт НПФ была включена обязанность фонда информировать застрахованное лицо о порядке и условиях перехода в другой фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, а если клиент намерен перевести свои пенсионные накопления в другой фонд досрочно, НПФ обязан предупредить его о возможной потере инвестиционного дохода с примерами расчета средств, переводимых другому страховщику.



Согласно требованиям, важная часть базового стандарта должна регламентировать взаимодействие фондов с агентами: от ведения реестра и разработки процедур допуска агентов к работе от имени фонда до установления ответственности агента за неисполнение либо ненадлежащее исполнение данных ему фондом поручений.



Кроме того, потребителям услуг должно быть рассказано о способах и адресах направления обращений и жалоб и о способах защиты своих прав, включая информацию о возможности и способах досудебного урегулирования спора. Базовый стандарт СРО НПФ по защите прав потребителей также должен определить предельные сроки рассмотрения фондами жалоб и обращений граждан.



При этом вся информация должна быть доступна клиенту без дополнительных затрат с его стороны, изложена понятным языком и удобочитаемым шрифтом с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия).



Разработанный СРО НПФ базовый стандарт направляется на согласование в соответствующий комитет по стандартам при Банке России, а после этого - на утверждение регулятора. Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации.



"AK&M" от 20.10.2017