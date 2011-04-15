"Газпром нефть" и МФТИ создали научно-технический центр для сопровождения и изучения ГРП в Баженовской свите

"Газпром нефть" и Инжиниринговый центр МФТИ создали в Санкт-Петербурге Центр научно-технического сопровождения гидроразрыва пласта (ГРП) для подбора оптимальных вариантов этой технологической операции при разработке нетрадиционных запасов Баженовской свиты. Об этом говорится в сообщении компании.



В новом центре будут работать геологи, геомеханики, инженеры "Газпром нефти" и Инжинирингового центра МФТИ. В планах – сопровождение десятков операций по многостадийному ГРП на высокотехнологичных горизонтальных скважинах, которые будут пробурены на проектах "Газпром нефти" по разработке Баженовской свиты. Сотрудники центра начнут оказывать экспертную поддержку при подборе вариантов скважин, а также определять оптимальные параметры для проведения ГРП (скорость закачки жидкости в пласт, точки создания трещин и их геометрия и т.д.) с учетом геологических особенностей, характерных для Баженовской свиты, относящейся к категории нетрадиционных ресурсов. При решении поставленных задач будут использоваться компетенции Инжинирингового центра МФТИ в области анализа больших данных и машинного обучения. Совместная работа экспертов позволит принимать оперативные решения при подборе технологий освоения Баженовской свиты, анализировать накопленный в компании опыт работы с этой группой запасов и учитывать новую информ ацию, полученную по итогам проводимых операций.



Работа с нетрадиционными запасами, крупнейшим источником которых на территории России считается Баженовская свита – одно из ключевых направлений Технологической стратегии "Газпром нефти". Весной 2017 года Министерство энергетики РФ одобрило заявку "Газпром нефти" и присвоило проекту "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов Баженовской свиты" статус национального. На территории ХМАО компания создаёт Технологический центр "Бажен", где будут сосредоточены передовые компетенции и технологии, имеющиеся в распоряжении "Газпром нефти", которые станут базовыми для создания экономически эффективных методов разработки Баженовской свиты. При этом Технологический центр "Бажен" станет открытой отраслевой площадкой, которая позволит объединить усилия нефтегазовых и нефтесервисных компаний, научного сообщества, инвесторов и государства. Создавать и тестировать технологии на Пальяновской площади Красноленинского месторождения смогут все участники, включая нефтя ные компании, производителей оборудования и разработчиков инноваций.



Совместными усилиями экспертов Научно-технического центра "Газпром нефти" и МФТИ уже создан программный комплекс Р.О.С.Т. (расчет оптимальной системы трещин) – единственный в мире ИТ-продукт, разработанный непосредственно для Баженовских пластов. Этот симулятор помогает рассчитать, как в пласте будет развиваться трещина, смоделировать ее форму (длину, толщину, ширину и другие геометрические характеристики), а также оценить объем добываемой нефти из такой скважины. Know-how данного продукта является учёт изменения геомеханических свойств от ГРП и их динамическое влияние на каждую последующую операцию гидроразрыва. Для моделирования используются математические и физические модели, которые учитывают влияние десятков факторов. Программный комплекс создавался в 2015-2016 годах в рамках работы консорциума по изучению Баженовской свиты – самого масштабного в отрасли исследования Баженовского комплекса, в который вошли ведущие вузы страны – Инжиниринговый центр МФТИ, геологический факультет МГУ, РГУ нефт и и газа им. Губкина, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). В 2017 году специалисты Научно-технического центра и МФТИ продолжают развивать новые модификации этого программного обеспечения.



"В качестве базовой технологии для освоения Баженовской свиты мы рассматриваем горизонтальное бурение с проведением множественных гидроразрывов пласта. Но существуют десятки параметров и вариантов, с которыми можно провести операцию ГРП. Найти правильное сочетание этих элементов, а по некоторым из них выйти за сегодняшние технологические пределы – в этом и состоит наша задача. Совместный с МФТИ центр изучения ГРП создается как раз для того, чтобы выработать оптимальную методику подбора параметров технологических операций для рентабельного извлечения нефти из пород нетрадиционных коллекторов", – сказал руководитель Дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и его дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.



"AK&M" от 20.10.2017