Связь-Банк запускает промо-вклад "Надёжный" со ставкой 8.2%

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) запустил новый вклад "Надёжный" с повышенной ставкой 8.2% годовых в рублях по специальному промо-коду. Об этом говорится в сообщении банка.



Минимальная сумма нового депозита - от 10 тыс. руб., срок - от 12 месяцев без возможности пополнения.



После окончания срока вклад автоматически продлевается на условиях вклада "Максимальный доход".



ПАО АКБ "Связь-Банк" (ИНН 7710301140) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, ежемесячно публикуемую ЦБ РФ. Банк располагает в РФ региональной сетью из 49 филиалов. Он развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц. Внешэкономбанк владеет 99.5% акций Связь-Банка.





"AK&M" от 20.10.2017