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20/10/2017
15:15

Связь-Банк запускает промо-вклад "Надёжный" со ставкой 8.2%

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) запустил новый вклад "Надёжный" с повышенной ставкой 8.2% годовых в рублях по специальному промо-коду. Об этом говорится в сообщении банка.

Минимальная сумма нового депозита - от 10 тыс. руб., срок - от 12 месяцев без возможности пополнения.

После окончания срока вклад автоматически продлевается на условиях вклада "Максимальный доход".

ПАО АКБ "Связь-Банк" (ИНН 7710301140) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, ежемесячно публикуемую ЦБ РФ. Банк располагает в РФ региональной сетью из 49 филиалов. Он развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц. Внешэкономбанк владеет 99.5% акций Связь-Банка.


"AK&M" от 20.10.2017
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