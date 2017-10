Итальянская Ferrero может купить конфетный бизнес Nestle в США

Итальянский производитель кондитерской продукции и сладостей Ferrero International SA заключил соглашение о приобретении Ferrara Candy Co. у частной инвестиционной группы L Catterton. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Условия соглашения не раскрываются, но источник, осведомлённый о ходе сделки, рассказал, что Ferrero заплатила около $1.3 млрд.



Между тем, Ferrero, имеющая четвёртую по величине долю рынка кондитерской продукции в мире, рассматривает возможность предложения о приобретении конфетного бизнеса компании Nestle SA в США, сообщают источники, знакомые с ситуацией.



Конфетный бизнес, который Nestle выставила на продажу в этом году, включает производство сладких батончиков (бренды Butterfinger, Baby Ruth). Выручка от продаж этой продукции за прошлый год составила $922 млн.



В рамках нескольких предложений о приобретении, уже поступивших от Hershey и частных инвесткомпаний, бизнес оценён в $2-2.5 млрд, сообщает осведомлённый источник.



С учётом приобретения Ferrata Candy Co.. в случае успешного приобретения бизнеса Nestle Ferrero может переместиться на третье место по величине доли американского рынка, хотя по-прежнему будет сильно уступать лидерам рынка Mars и Hershey, отмечается в сообщении.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"